Тренер Нганну назвал ошибку Джошуа в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Александр Усик

Дьюи Купер, который тренирует бывшего чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Франсиса Нганну, указал на ошибку британского боксера Энтони Джошуа, якобы допущенную им в реванше с украинцем Александром Усиком.

Как известно, Усик и Джошуа провели между собой два поединка, победы в которых отпраздновал украинец.

«Ошибка, которую допустил Энтони Джошуа в бою с Усиком, заключалась в том, что он слишком часто пытался боксировать дружелюбно», – заявил Купер.

Ранее отец Тайсона Фьюри дал прогноз на будущий бой сына с украинцем Александром Усиком.

sport.ua