Артем ДАЛАКЯН: «Наступила моя спортивная старость»

Facebook. Артем Далакян

36-летний украинский боксер прокомментировал поражение японцу Сеиго Акуи, которое стало первым в профессиональной карьере. Украинец потерял титул чемпиона мира WBA в легчайшей весовой категории (до 50,8 кг) и, похоже, задумывается о завершении спортивной карьеры.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить нашу команду UNION BOXING PROMOTION и всех тех людей, которые на протяжении моей карьеры верили в меня, поддерживали и смотрели мои поединки.

Мои чувства и мысли после поражения – усталость и желание как можно скорее увидеть мою любимую жену, наших дочек и сыночка. Последние годы я очень редко вижу свою семью. Сейчас я думаю только о встрече с родными и о том, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир и закончился этот ужас.

Я хочу выразить уважение моему сопернику. Он проделал хорошую работу в ринге, а что касается меня — наступила моя спортивная старость и я чувствую, как накопилась моральная и физическая усталость за эти годы. Поражение рано или поздно должно было произойти, но вот только не в этом бою…

Я так и не получил шанс объединить пояса, но я 5 лет держал в своих руках титул чемпиона мира и я счастлив, что мне есть, что вспомнить.

Как будет дальше – покажет время…

Ни в коем случае не теряем веру в лучшее! Самое главное сейчас – семья и мир в Украине! Слава нашим Героям ВСУ!», – написал Далакян в Facebook.

sport.ua