Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема

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23 января в Осаке, Япония, украинский чемпион WBA в наилегчайшей весовой категории (до 50,8 кг) Артем Далакян (22-1, 15 КО) проиграл японскому претенденту Сеиго Акуи (19-2-1, 11 КО).

Седьмая защита в карьере украинца не сложилась. Японец пер вперед без остановки, а Артем хорошо двигался. Жаль, что за это не дают баллов.

Далакян точно мог бы побеждать. Но боевой активности оказалось маловато

Артем Далакян – гораздо более подвижный и техничный боксер, чем Сеиго Акуи. Даже в 36 лет он проворнее соперника на ногах точно в два раза, если не больше.

Только вот этого мало. Движения и перемещения туда-сюда — это классно. Защита туловищем — это вообще замечательно. Но для того чтобы побеждать, нужно еще атаковать.

Первые несколько минут противостояния Далакяна и Акуи удивляли. Казалось, украинец не может подобрать дистанцию. Как мы и писали до начала боя, официальный размах рук японца неизвестен, но зрительно они (руки) выглядят длиннее. Так в ринге и случилось.

У японца действительно длинные руки и ими он долго не подпускал украинца к себе. Вместе с этим, Акуи пришлось двигаться с самого начала противостояния. Загонять оппонента в углы, пытаться попасть. Пытаться найти столь подвижную мишень и по большей части не попадать. Непростая задача, откровенно.

Более того, это еще сложно физически. Постоянно гоняться за соперником, пытаться его ударить, и в большинстве случаев колотить воздух – просто физически тяжело. Но Сеиго не сдавался. Он делал то, что запланировали, и физически не посыпался ни разу до самого конца.

Что же было не так с Далакяном? Неясно. Он не бил столько, сколько требовалось – это очевидно. Очень редко сближался. Очень редко пробивал привычными прямыми ударами, пытаясь поймать соперника боковым, особенно левым. При этом удивительно, что угол не корректировал его, потому что в большинстве случаев руки японца при этих боковых были на месте.

Если план был дать японцу вымахаться и победить за счет этого – он не сработал. Боксеры потеряли силы примерно в одно время. Если считалось, что можно так просто перебегать японца в Японии – тоже странное решение. Не то, чтобы японские судьи ошиблись. Просто в гостях всегда нужно выглядеть лучше. Да еще, когда ты чемпион – нужно диктовать условия.

Диктовать их можно, и работая вторым номером. Только вот это был не тот случай. Артем закрывался в углах, слишком много двигался и вообще не забирал инициативу. Встал в углу, отзащищался, бросил один-два удара, вышел из угла и пошел в другой. Так весь бой.

Даже когда удары явно залетали, и японца наклоняло или отбрасывало. Или он просто показывал, что ему неприятно, Артем не продолжал делать то же самое, что приносило результат. Просто разрывал дистанцию и уходил.

Так боксируют, когда есть огромное преимущество в классе и еще есть какая-то травма. Так Далакян провел один из своих боев, когда травмировал руку во втором раунде. Тогда это было оправдано. Что здесь?

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Здесь доминации в классе не было. Артем успевал, но не всегда. Японец давил и только повышал активность. Акуи попадал, разбил нос и вообще был крайне неприятным соперником для Далакяна. Травмы, как будто, не было никакой. Украинец работал обеими руками так, как всегда. То есть, или стилистическое неудобство соперника, хотя когда Артем останавливался, он попадал. Или просто возраст и время пришло. Немного потерял в одной кондиции, в другой – вот и результат.

Вряд ли Далакян проиграл так разгромно. 116-112, 117-111, 119-109 – какой-то слишком большой разрыв. Особенно две последние цифры. Но проиграл. Невозможно выиграть, если ты не наносишь удары. Доказано Василием Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом. В значительно более равном поединке, чем этот.

Что теперь?

Артему Далакяну 36 лет. Весовая категория до 50,8 кг никогда не была создана для таких возрастных боксеров. Украинец еще молодец. Многие здесь в 33-35 лет уже пенсионеры, уходящие из бокса, а он на равных сражался с молодежью.

Конечно, абсолютного чемпионства не будет. Тогда не было никакой материальной выгоды, теперь вообще никакой. Еще стиль проигрыша не такой, на который можно пригласить больше фанатов. Не любят люди, когда боксеры слишком много двигаются.

Пенсия? Это уже решать украинцу. Ну и, возможно, Фрэнку Уоррену – сможет ли он предложить что-нибудь интересное своему бойцу. Почти своему – британец имеет договор о со-промоутерстве.

В любом случае, это была интересная карьера. Ощущение незавершенности есть, но и с тем, что у нас есть, это классная карьера украинца Артема Далакяна.

А вот японец точно станет целью для других чемпионов. Джесси Родригес явно хочет стать абсолютом. Почему бы не приехать в Японию? Открыть новый рынок и попытаться забрать еще один пояс?

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