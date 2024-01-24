Джошуа дал прогноз на исход боя Усика с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа поделился мнением относительного будущего поединка за титул абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Усик, я думаю, победит. Он очень хороший боец. Хотя я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, чтобы знать, насколько он хорош. Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе.

У Усика хорошие шансы, потому что он способен подстраиваться. Хороший боец должен уметь приспосабливаться, не так ли? И не надеяться на один трюк. Думаю, это будет хороший бой», – заявил Джошуа.

Ранее тренер Франсиса Нганну назвал ошибку Энтони Джошуа в бою с Усиком.

sport.ua