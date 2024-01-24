Леннокс Льюис станет почетным гостем боя Фьюри – Усик по квоте WBC

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Последний на данный момент абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис посетит бой между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Леннокс Льюис станет «почетным гостем» поединка и будет представлять Всемирный боксерский совет при определении нового абсолютного чемпиона.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее стали известны возможные соперники украинца после Фьюри.

sport.ua