«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос

Boxingscene. Василий Ломаченко

12 мая должен состояться бой за вакантный титул IBF легкого веса между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Боксер Шакур Стивенсон сомневается в успехе австралийца.

«Я уверен, что Ломаченко остановит Камбососа. Я сомневаюсь, что Камбососа можно назвать боксером высокого уровня. Дальше я надеюсь, что сам выйду в ринг с Ломаченко».

«Мы должны провести этот бой», — сказал Стивенсон.

Разговоры о бое Ломаченко и Стивенсона идут давно, но договориться пока не удается, несмотря на то, что оба работают с одним промоутером.

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sport.ua