Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA

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23 января в японском городе Осака состоялся чемпионский бой.

Украинский боксер Артем Далакян (22–0, 15 КО) вышел на ринг против Сеиго Акуи из Япония (18–2–1, 11 КО).

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На кону стоял пояс WBA в легчайшей весовой категории (до 50,8 кг).

Это была 7-я защита титула украинцем, и она оказалась неудачной.

По итогам 12 раундов все три судьи отдали победу японцу

Артем Далакян потерпел первое поражение на профи-ринге и проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA

Далакян в Японии. Сложный соперник и мечта об объединении

Сеиго Акуи (Япония) – Артем Далакян (Украина) – UD 12 (116–112, 117–111, 119–109)

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