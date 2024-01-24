«Усик – умный и бесстрашный боксер». У Фьюри оценили украинца

Sky Sports. Фьюри и Усик

После сложного боя против Франсиса Нганну, где даже представители Тайсона Фьюри признали проблемы в подготовке, британец со всей серьезностью воспринимает поединок с Александром Усиком.

Промоутер Боб Арум уверен, что недооценки не будет.

«Я уверен, что битва Фьюри и Усика будет невероятной. Усик – очень умный боксер, он бесстрашный. Убежден, что он проведет подготовку на высочайшем уровне, поэтому Тайсону нужно ожидать сложнейший тест в карьере».

«Фьюри это знает, можете мне поверить. Он усердно тренируется, хорошо проводит лагерь», — заверяет Арум.

Бой пройдет 17 февраля.

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