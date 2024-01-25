Бывший боксер: «Фьюри подойдет к поединку с Усиком в лучшей форме»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший английский боксер, а ныне комментатор Спенсер Оливер настаивает на том, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) будет лучше готов к бою с чемпионом IBF, WBA и WBO Александром Усиком 17 февраля, чем к своему последнему поединку против Франсиса Нганну в октябре прошлого года.

«Тайсон Фьюри, поверьте мне, подойдет в лучшей форме к бою с Александром Усиком, потому что он знает, на что идет. Забудьте о том выступлении против Франсиса Нганну.

Вы больше не увидите такого, потому что Фьюри был не подготовленный. Когда у тебя нет фактора страха как у бойца, ты можешь расслабиться на тренировках, потому что думаешь: «Этот парень никогда раньше не боксировал. Я собираюсь поиграть с ним, немного показать себя и потом провести бой за абсолюта». Но все пошло ужасно плохо для Фьюри, потому что он явно не понимал, насколько хорош Нганну. Это была недооценка Фьюри и отсутствие фактора страха.

Вы больше не увидите Фьюри в таком состоянии. Я думаю, что габариты будут огромным фактором в этом бою, а еще у Фьюри отличный боксерский IQ. Я считаю, что Тайсон Фьюри покажет мастер-класс 17-го числа», – сказал Оливер.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua