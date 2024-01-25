Эксчемпион мира: «Навыки Усика слишком хороши для Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира по боксу Джош Уоррингтон дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Это противостояние стилей. Не так много бойцов, имеющих рост почти в семь футов, могут двигаться так, как Тайсон Фьюри. Учитывая это, бой с Фрэнсисом Нганну не оказал ему никакой чести. Он не был похож на бывшего Тайсона Фьюри.

Я знаю, что Усик – адский боксер, у него очень много навыков. Я несколько раз говорил, что победит Фьюри, но в данный момент мой фаворит – Усик. Разница в габаритах не так уж велика, но я чувствую, что боксерские навыки и защита Усика просто слишком хороши для Фьюри».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua