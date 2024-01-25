Тайсон Фьюри рассказал, сколько недель он будет готовиться к бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в интервью, которое было записано несколько недель назад, рассказал, сколько недель он будет готовиться к бою с украинцем Александром Усиком:

«Я даже не хожу в спортзал. Я не тренируюсь так рано, ну же. С кем, по-твоему, ты разговариваешь? С профессиональным спортсменом? Да ладно вам. Я тренируюсь по четыре-пять недель для этих боев. Четыре или пять недель. Сколько тренировок нужно мужчине? Три-четыре недели спаррингов и одна неделя отдыха – все».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua