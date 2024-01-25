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ТАРВЕР: «Если Фьюри победит Усика, у него не будет причин драться с Джошуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Антонио Тарвер (31-6, 22 KO) уверен, что мир бокса не заинтересован в проведении боя между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

Тарвер ожидает, что Энтони Джошуа добьется успеха в бою с Франсисом Нганну, но не уверен в том, как сложится поединок Фьюри и Усика.

«Я думаю, если Фьюри победит Усика, ему незачем драться с Эй-Джеем. В этом нет необходимости», – заявил Тарвер.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Бой Джошуа – Нганну состоится в пятницу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua

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