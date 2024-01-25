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Бокс

Виктор ПОСТОЛ: «Уверен, что Усик победит. Он на голову выше Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира Виктор Постол дал прогноз на самый ожидаемый бой 2024 года между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком:

«Я очень жду этого поединка, потому что будет очень интересно. У Александра 3 пояса, у Фьюри – 1, бой будет за абсолют. С нетерпением буду ждать.

Я думаю, не думаю, а я уверен, что Усик победит. Я смотрел бой Фьюри против Нганну, очень тяжелый, но я не думаю, что он это сделал специально, видимо, он плохо подготовился. Но к поединку с Усиком он будет хорошо готовиться. Но все равно я считаю, что Александр на голову выше, лучше и победа будет за ним».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua

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