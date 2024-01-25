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УСИК: «Готовлюсь к бою с Фьюри с того момента, как он победил Кличко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о подготовке к бою за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

– Ты начинаешь подготовку к бою раньше, чем за 5 недель?

– Я 5 недель могу непрерывно боксировать.

– Тебе надо будет внести значительные изменения подготовке?

– Нет. Я готовлюсь к бою с Тайсоном в течение многих лет – с того момента, когда он победил Владимира Кличко. Он обо мне не знал, потому что я не такой большой человек в мире бокса. А я готовился и к Энтони Джошуа, и к нему. С самого начала, как я начал карьеру в профессиональном боксе.

– Ты не боишься Тайсона?

– Нет.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, что начнет подготовку к бою против Усика за 5 недель до поединка. Противостояние состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua

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