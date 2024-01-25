УСИК – о серьге: «Это символ того, что я потомок казаков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик объяснил Тайсону Фьюри почему он носит серьгу в ухе:

«Я могу объяснить, зачем я ношу сережку. Ее носили украинские воины, казаки. Это люди, которые много лет защищали мою страну от врагов. Это просто доказательство того, что я их потомок. Они никогда и никому не проигрывали. Эта серьга не для красоты или моды».

Напомним, ранее Тайсон Фьюри раскритиковал Александра за этот аксессуар и заявил, что ни один человек с серьгой в ухе никогда его не победит.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua