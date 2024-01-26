Фьюри неожиданно заявил, за что уважает Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, за что уважает своего предстоящего соперника по бою в ринге украинца Александра Усика.

«Мы двое – самые набожные христиане в сфере бокса. Без каких-либо оговорок он может тренироваться так, как пожелает, а я могу заниматься тренировками по своему выбору. Однако Победа улыбается тому, кого Бог желает видеть триумфатором».

«Независимо от происхождения, из окопов или из царства, победит избранник Божий. Почему я уважаю его больше всех боксеров? Это потому, что он верит в Бога. Именно поэтому я уважаю его», — цитирует Фьюри Dailysports.net.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Фьюри и Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Бой пройдет в Саудовской Аравии.