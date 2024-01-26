Менеджер Деревянченко: «Если Мунгия не сразится с Канело, проведем реванш»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Мунгия и Сергей Деревянченко

Команда Сергея Деревянченко (14-5, 10 KO) определенно хочет получить возможность отомстить за поражение в бою с Хайме Мунгией (42-0, 33 KO) 7,5 месяцев назад.

Менеджер украинского бойца Кит Коннолли сообщил, что намерен вернуться к тому бою с представителями Мунгии в Golden Boy Promotions, если непобедимый мексиканский претендент не получит возможность бросить вызов Канело Альваресу 4 мая.

«У нас были первые разговоры о реванше между Сергеем и Мунгией. Они пошли в другом направлении, и Хайме решил драться с Джоном Райдером. У нас были переговоры о том, что если бой с Канело не состоится, то мы сможем провести матч-реванш в этом году.

Все считали поединок Деревянченко – Мунгия лучшим боем года. Это матч-реванш, который нельзя пропустить. Я не знаю ни одного человека, который бы не хотел увидеть реванш. Очевидно, что если Мунгия получит бой с Канело, то отказ вполне объясним. Но если он не сможет его провести, то я думаю, что реванш с Сергеем не будет лишним», – сказал Коннолли.

Бой Деревянченко проти Мунгии состоялся в ночь с 10 на 11 июня 2023 года в США. Судьи в своих записках единогласно отдали победу Мунгии: 115-112, 114-113, 114-113.

sport.ua