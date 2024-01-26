Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика

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Непобежденный британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри рассказал, за что уважает своего ближайшего соперника по бою в ринге украинца Александра Усика.

«Он набожный верующий человек, как и я. Мы двое – самые набожные христиане в сфере бокса. Без каких-либо оговорок он может тренироваться так, как пожелает, а я могу заниматься тренировками по своему выбору. Однако Победа улыбается тому, кого Бог желает видеть триумфатором».

«Независимо от происхождения, из окопов или из царства, победит избранник Божий. Почему я уважаю его больше всех боксеров? Это потому, что он верит в Бога. Именно поэтому я уважаю его», — заявил Фьюри.

Ранее Фьюри заявлял, что его никогда не победит мужчина с серьгой в ухе, намекая на Усика. Украинец на это ответил британцу, что серьга является символом того, что он является потомком казаков.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения боя станет Саудовская Аравия.

sport.ua