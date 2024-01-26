Сын Кости Цзю проведет титульный бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Цзю

Знаменитый боксер, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю подтвердил, что его сын Тим Цзю, ставший в марте прошлого года временным чемпионом мира по версии WBO, проведет титульный бой против американца Кита Турмана.

Как сообщает ESPN, поединок в первом среднем весе состоится 30 марта в Лас-Вегасе.

«Да, эта информация соответствует действительности. Опасность есть в любом поединке, неважно, фаворит Тим или нет, нужно выходить и боксировать. Нужно готовиться на сто процентов и выходить», — цитирует источник Цзю-старшего.

Добавим, что на счету 29-летнего Тима Цзю 24 боя на профессиональном ринге и 24 победы. 32-летний Турман выходил в ринг 31 раз, одержал 30 побед и потерпел одно поражение.

sport.ua