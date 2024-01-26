Тайсон ФЬЮРИ: «Меня никогда не победит мужчина с серьгой в ухе»

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Британскому боксер в супертяжелом весе Тайсону Фьюри не понравился аксессуар украинца Александра Усика:

«Усик не сможет победить меня. Я знаю, что он не сможет это сделать. Человек, который носит серьгу, никогда не сможет победить Тайсона Фьюри. Нет ни одного шанса. Никто, кто носит серьги, не сможет меня победить».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua