У Фьюри признали: «С возрастом такое случается, Тайсон мог потерять форму»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Боб Арум не исключает, что слабый поединок Тайсона Фьюри против Франсиса Нганну мог быть вызван возрастом британца, которому не хватило подготовки к бою.

«Давайте будем честными. Вы видели бой Фьюри против Нганну. Тут или он не подготовился к поединку, или немного потерял свою форму. Такое случается с возрастом».

«Я верю, что Фьюри просто плохо подготовился. Не так, как стоило готовиться к Нганну, который может стать силой в супертяжелом дивизионе. Уверен, к Усику будет другая подготовка», — сказал Арум.

Ранее Арум заверил, что Фьюри более чем серьезно относится к Усику перед поединком 17 февраля.

sport.ua