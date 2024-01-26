Бокс
У Фьюри признали: «С возрастом такое случается, Тайсон мог потерять форму»
Промоутер Боб Арум не исключает, что слабый поединок Тайсона Фьюри против Франсиса Нганну мог быть вызван возрастом британца, которому не хватило подготовки к бою.
«Давайте будем честными. Вы видели бой Фьюри против Нганну. Тут или он не подготовился к поединку, или немного потерял свою форму. Такое случается с возрастом».
«Я верю, что Фьюри просто плохо подготовился. Не так, как стоило готовиться к Нганну, который может стать силой в супертяжелом дивизионе. Уверен, к Усику будет другая подготовка», — сказал Арум.
Ранее Арум заверил, что Фьюри более чем серьезно относится к Усику перед поединком 17 февраля.