Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Звезда украинского бокса Александр Усик презентовал костюм из лимитированной серии, разработанный специально для тренировочного лагеря Александра перед боем с Тайсоном Фьюри.

На задней части костюма нарисована карта мира. Место, где находится территория нынешней россии – обозначено числом 404.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

ФОТО. Усик потроллил россиян на презентации лимитированной коллекции одежды

sport.ua