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Бокс

ФОТО. Усик потроллил россиян на презентации лимитированной коллекции одежды

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Звезда украинского бокса Александр Усик презентовал костюм из лимитированной серии, разработанный специально для тренировочного лагеря Александра перед боем с Тайсоном Фьюри.

На задней части костюма нарисована карта мира. Место, где находится территория нынешней россии – обозначено числом 404.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

ФОТО. Усик потроллил россиян на презентации лимитированной коллекции одежды

ФОТО. Усик потроллил россиян на презентации лимитированной коллекции одежды

ФОТО. Усик потроллил россиян на презентации лимитированной коллекции одежды

sport.ua

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