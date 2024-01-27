Бокс
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
Боксер Франсис Нганну, который в своем первом поединке в профессионалах проиграл Тайсону Фьюри решением судей, оценил бой британца против Александра Усика.
«Если быть объективным, то я бы сказал, что победит Тайсон Фьюри. Не списываю Усика со счетов, потому что у него есть шансы, он может победить. Возможно, шансы даже равны у них, но я все равно выбираю Фьюри».
«Хочу, чтобы он победил, а потом он провел реванш со мной», – сказал Нганну.
Бой Усика и Фьюри состоится 17 февраля, а в марте у Нганну запланирован бой против Энтони Джошуа.