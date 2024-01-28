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Бокс

Арнольд Хегай – Хон Мартинес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Instagram. Арнольд Хегай и Хон Мартинес

27 января в испанской Барселоне проходит вечер бокса с участием украинского боксера.

На ринге в 8-раундовом поединке встретятся 31-летний украинец Арнольд Хегай (20–1–1, 12 КО) и Хон Мартинес из Испании (14–8–5, 2 КО).

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В июле 2023 года Арнольд Хегай нокаутом выиграл в ОАЭ бой у Фредди Лайнеса из Никарагуа.

Арнольд Хегай – Хон Мартинес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка ожидается вскоре. Время начала боя уточняется.

На церемонии взвешивания оба боксера вложились в лимит полулегкого веса (до 57,15 кг).

Арнольд Хегай – Хон Мартинес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард шоу бокса в Барселоне

Арнольд Хегай – Хон Мартинес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

sport.ua

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