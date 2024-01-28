«Это будет великий бой мексиканцев». Мунгия заявил о желании боя с Канело

Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Мунгия

Действующий обладатель титула WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия высказался о вероятном бое с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом.

«Это будет великий бой мексиканцев. Если Канело даст нам шанс, для меня будет честью выйти с ним на один ринг», – заявил Мунгия прямо в ринге после досрочной победы над Джоном Райдером.

Как известно, в ночь на 28 января в Фениксе (США) Мунгия выиграл у Райдера техническим нокаутом в девятом раунде.

sport.ua