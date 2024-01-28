Бокс
Хайме Мунгия – Джон Райдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В ночь с 27 на 28 января в Финиксе (США) проходит шоу бокса с чемпионским поединке.
Главным событием будет бой за титул WBC Silver во втором среднем весе между мексиканцем Хайме Мунгией (42–0, 33 KO) и британцем Джоном Райдером (32–6, 18 KO).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Мексиканец Хайме Мунгия завоевал вакантный пояс в предыдущем поединке, победив по очкам украинца Сергея Деревянченко.
Хайме Мунгия – Джон Райдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире событие транслирует видеостриминг DAZN.
Прямая трансляция шоу начинается 28 января в 03:00 ночи по Киеву, а главный бой ожидается не ранее 06:00 утра.
Файткард шоу