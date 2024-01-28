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В ночь с 27 на 28 января в Финиксе (США) проходит шоу бокса с чемпионским поединке.

Главным событием будет бой за титул WBC Silver во втором среднем весе между мексиканцем Хайме Мунгией (42–0, 33 KO) и британцем Джоном Райдером (32–6, 18 KO).

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Мексиканец Хайме Мунгия завоевал вакантный пояс в предыдущем поединке, победив по очкам украинца Сергея Деревянченко.

Хайме Мунгия – Джон Райдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире событие транслирует видеостриминг DAZN.

Прямая трансляция шоу начинается 28 января в 03:00 ночи по Киеву, а главный бой ожидается не ранее 06:00 утра.

Файткард шоу

sport.ua