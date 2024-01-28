Мунгия разнес Райдера. Конкуренции не получилось

Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Мунгия (слева)

27 января в Фениксе, США, произошло противостояние 27-летнего мексиканца Хайме Мунгии (43-0, 34 КО) против 35-летнего британца Джона Райдера (32-7, 18 КО). Большой конкурентной битвы не получилось, несмотря на предыдущие выступления боксеров.

Хайме разбил оппонента и победил досрочно – в девятом раунде.

Мунгия разбил визави благодаря габаритам. Без шансов

Одним из главных вопросов перед поединком стало то, как Райдер справится с разницей в габаритах с таким соперником. Предыдущий бой от Джона – хороший. Не идеальный или что-то такое, но крайне равное противостояние против Канело придавало уверенности в том, что он сможет дать бой Хайме.

Однако важно учитывать и разницу в габаритах. Все же с Саулем они почти равны в росте и размахе рук. Хайме – сильно больше, выше, имеет более длинные руки, а в ринге еще и тяжелее. И вот было интересно, станет ли это большой проблемой для британца.

Для Сергея Деревянченко в 2023 году не стало. Точнее, это решило исход боя, но само противостояние не стало фатальным для украинца. Сергей отлично работал против такого великана, попадал, и вообще именно Деревянченко должен был побеждать в поединке, но судьи решили иначе из-за нокдауна в последнем раунде.

Бой против Мунгии продемонстрировал, что проблемы с габаритами для Райдера все же ощутимее, чем для Деревянченко. Хайме сразу захватил инициативу. Мало того, что он больше оппонента, так еще насыпает многоударные комбинации в такой плотности, что деться от них куда-то почти невозможно.

Первый нокдаун в таком режиме пришел быстро – уже во втором раунде. Хайме пробил правым, а затем снова правым, и соперник отправился отдыхать на десять секунд. Добивание не сложилось. Эмоциональный молодой мексиканец традиционно полетел вперед и не получил ничего, кроме нескольких ударов, которыми не попал в цель, и нескольких ударов, прилетевших в виде контрвыпадов.

Однако это лишь эпизоды удачных действий для Райдера. Джону сложно было справиться с той активностью, которую предложил столь габаритный оппонент. Бокс Хайме как раз о силовой доминации. Там, где у него не выходит перебоксировать, он просто идет перебивать соперника. Но сегодня удавалось все, потому что Райдер не успевал, был меньше, и вообще никак не мог подобрать ключи к сопернику.

Нокдаун номер два пришел именно от навыков Хайме. Фредди Роуч, тренер Мунгии, перед боем отмечал, что на самом деле мексиканец – хороший боксер и лучше, чем он себе представлял. Это Хайме и продемонстрировал, когда ударил джебом, вытащил соперника шагом назад и попал левым боковым навстречу.

Ладно, хорошие отрезки у Райдера тоже были. Джон неплохо контратаковал. Мало, не успевал по большей части, но это выглядело хорошо тогда, когда удары доходили до цели. Британец активизировался в шестом раунде и полностью выиграл его.

Вопрос только в том, что по количеству навыков и общих компонентов Мунгии он не является удобным соперником для Райдера. Он больше, и это проблема для британца – ответ на тот же важный вопрос. Он дает слишком большую плотность боя. Джон активно боксировал против Канело Альвареса, но здесь молодой парень вообще не давал ему отдыхать. И его контратаки тоже не работали, потому что в большинстве своем соперник просто насыпал с дистанции и не давал подобраться поближе.

Неудивительно, что по совокупности этого всего поединок закончился именно так. В девятом раунде Мунгия дважды отправил соперника в нокдаун и продолжал насыпать ударами. Уже не торопился так, как на старте, а попадал и попадал. Угол британца решил, что на этом достаточно издеваться над боксером, и снял его с поединка.

Это второе поражение Райдера за последние два года. И оба раза – от мексиканца. Нельзя сказать, что Джон был топом и скатился. Скорее, прыгнул выше головы в бою с Канело, а теперь вернулся на свой стандартный уровень. Бывает.

Как и бывает с Хайме. Не сложилось с Деревянченко, подобрали немного другого соперника, который теоретически мог стать опасным, он его победил. Победил ярко и именно так, как следует в ситуациях, которые складываются после таких боев, как после украинца. Победил досрочно так, как не смог сделать Сауль Альварес. Теперь можно это подчеркивать повсюду и мотивировать лидера мексиканского бокса драться.

Что теперь?

Райдер не прыгнул выше головы повторно, не победил, не дал крутого боя. Вернется к своему стандартному уровню боев. Ничего страшного с Джоном не произошло. Даже пенсия будет понятным выбором в 35 лет.

Хайме Мунгия говорит о Сауле Альваресе:

«Если Канело даст нам шанс – для меня было бы честью оказаться с ним в одном ринге», – заявил Хайме, отвечая на вопрос о будущем.

Дело в том, что Сауль заявляет, что не хочет боев против мексиканцев. Мунгия же не первый, желающий такого шоу. Есть еще Давид Бенавидес, которого хотят видеть в соперниках Альвареса еще больше. И там тоже вежливое игнорирование.

Но полностью игнорировать этот момент вряд ли получится. Во-первых, нужно выбирать кого-нибудь интересного, и здоровенный Мунгия может стать неплохим вариантом для шоу. Во-вторых, фанаты прямо требуют какой-то мексиканской битвы. И если не Бенавидес, то однозначно Мунгия.

Однако это не единственный вариант для Хайме. Хочется упомянуть о Кристиане Мбилли, который выше мексиканца на одну строчку в рейтинге WBC, но маловероятно, что команда мексиканца будет так рисковать. Или ту же мексиканскую битву между Бенавидесом и Мунгией, но опять же, команда Хайме сейчас на такое не пойдет.

Поэтому есть еще Плант. Прекрасный, но меньший боксер. Есть несколько рискованных молодых оппонентов. И есть Сергей Деревянченко, который хотел бы реванша. Не стоит исключать и возможность такого противостояния.

sport.ua