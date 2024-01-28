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Мунгия разобрал Райдера на запчасти. С Деревяченко было намного сложнее

Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Мунгия

В ночь с 27 на 28 января в Финиксе (штат Аризона) состоялось шоу бокса с чемпионским поединком.

Главным событием стал бой за титул WBC Silver во втором среднем весе между мексиканцем Хайме Мунгией (42–0, 33 KO) и британцем Джоном Райдером (32–6, 18 KO).

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Мексиканец Хайме Мунгия завоевал вакантный пояс WBC Silver в предыдущем поединке, с трудом победив по очкам украинца Сергея Деревянченко.

На этот раз победа для Мунгии далась проще. Хайме работал первым номером и забирал себе раунд за раундом. В конце 8-й трехминутки он дважды уронил соперника на помост, вскоре после чего бой был завершен.

Мунгия успешно защитил титул WBC Silver. Это 43-я победа непобежденного мексиканца на профи-ринге (34 дуэли выиграны нокаутом).

Теперь Хайме планирует провести поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе – знаменитого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Если не получится – не исключен бой-реванш против Сергея Деревянченко.

Хайме Мунгия (Мексика) – Джон Райдер (Великобритания) – TKO 8/12

sport.ua

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