ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет в Лас-Вегасе бой за титул чемпиона мира WBC

Twitter. Фундора и Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук (23–1, 23 KO) весной проведет бой за вакантный титул чемпиона мира WBC в первом среднем весе (до до 69,85 кг).

28-летний украинец выйдет на ринг 30 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, и его соперником будет 26-летний Себастьян Фундора из США (20–1–1, 13 KO).

Поединок подтвержден официально. Шоу бокса пройдет под эгидой Premier Boxing Champions.

Чемпионский пояс WBC стал вакантным после того, как американец Джермелл Чарло получил статус чемпиона в отпуске.

Таким образом, 30 марта Украина может получить нового чемпиона мира. После фиаско Артема Далакяна сейчас сине-желтый флаг в самой верхней строчке рейтингов значится только напротив Александра Усика в суперятяжелом весе.

sport.ua