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Первое поражение. Богдан Штонда по очкам проиграл бой в Кельне за титул

Universum Boxing

27 января в немецком городе Кельн прошел вечер бокса с участием украинского боксера.

На ринг вышли 22-летний украинец Богдан Штонда (8–0, 4 КО) и Эрмаль Хадрибай из Албании (17–0–1, 7 КО).

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На церемонии взвешивания украинец на весах показал 69,5 кг, албанец – 69,8 кг.

10-раундовый бой проходил с преимуществом албанца. Все судьи отдали предпочтение именно ему: 99–92, 99–91, 98–92.

Это первое поражение украинца на профессиональном ринге в 9 проведенных боях.

Албанский боксер в 4-й раз защитил пояс WBC International в первом среднем весе (до 69,85 кг).

ВИДЕО. Эрмаль Хадрибай (Албания) – Богдан Штонда (Украина) – UD 10

Первое поражение. Богдан Штонда по очкам проиграл бой в Кельне за титул

Первое поражение. Богдан Штонда по очкам проиграл бой в Кельне за титул

sport.ua

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