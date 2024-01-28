Бокс
Украинец Богачук проведет бой за титул чемпиона мира WBC
30 марта украинцу будет противостоять американец Себастьян Фундора.
Украинский боксер Сергей Богачук (23–1, 23 KO) проведет титульный бой за пояс WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг).
28-летнему украинцу будет противостоять 26-летний Себастьян Фундора из США (20–1–1, 13 KO).
Поединок состоится 30 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Напомним, чемпионский пояс WBC стал вакантным после того, как американскому боксеру Джермеллу Чарло выписали статус чемпиона в отпуске.