Украинец Богачук проведет бой за титул чемпиона мира WBC

Украинский боксер Сергей Богачук (23–1, 23 KO) проведет титульный бой за пояс WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг).

28-летнему украинцу будет противостоять 26-летний Себастьян Фундора из США (20–1–1, 13 KO).

Поединок состоится 30 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Напомним, чемпионский пояс WBC стал вакантным после того, как американскому боксеру Джермеллу Чарло выписали статус чемпиона в отпуске.