ВИДЕО. Хегай в Барселоне нокаутировал соперника из Испании в третьем раунде

Instagram. Арнольд Хегай

27 января в испанской Барселоне прошел вечер бокса с участием украинского боксера.

На ринге в 8-раундовом поединке встретились 31-летний украинец Арнольд Хегай (20–1–1, 12 КО) и Хон Мартинес из Испании (14–8–5, 2 КО).

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Украинский боксер доминировал на ринге и уже в 3-м раунде отправил соперника в нокаут. Это 21-я победа Хегая на профи-ринге.

В июле 2023 года Арнольд Хегай нокаутом выиграл в ОАЭ бой у Фредди Лайнеса из Никарагуа.

Арнольд Хегай (Украина) – Хон Мартинес (Испания) – TKO 3/8

ВИДЕО. Хегай нокаутировал соперника

ВИДЕО. Хегай объявлен победителем боя

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