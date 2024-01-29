Джозеф Паркер назвал своего фаворита в бою Фьюри – Усик

boxing-social.com. Джозеф Паркер / Тайсон Фьюри и Александр Усик

Новозеландский боксер Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) высказался о предстоящем бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Думаю, что это здорово, что бой действительно будет проведен. Это бой, о котором говорят уже давно, мы никогда не видели непобежденного неоспоримого чемпиона в течение долгого времени.

Вы знаете, за кого я выступаю, вы знаете, я очень предвзят в этом смысле. Знаю, что Тайсон разберется с этим, он станет абсолютным чемпионом, и это будет здорово», – сказал Паркер.

Бой Фьюри – Усик состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Ранее Фьюри рассказал, за что уважает Усика.

sport.ua