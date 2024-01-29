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Я смотрел Resident Evil. Джойс – о бое с боксером, который укусил соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в хэвивейте Джо Джойс (15-2, 14 KO) поделился ожиданиями от боя против британца Кэша Али (21-2, 12 KO), который известен тем, что укусил во время боя Дэвида Прайса.

«Я смотрел фильмы Resident Evil («Обитель зла» с Миллой Йовович – ред.), чтобы подготовиться», – сказал Джойс.

Затем его спросили, носит ли Али «намордник», и поинтересовались, как он отреагирует, если его укусят.

«Не знаю, может быть, зуб за зуб? Это соперник приличного уровня, он собирается принести некоторые трудности. Это мой первый бой в этом году, так что мне нужно быть во всеоружии. Будет здорово вернуться на ринг, победить его и перейти к другим делам», – добавил Джо.

Джойс, который в прошлом году дважды проиграл нокаутом китайскому Чжану Чжиле, встретится с Али 16 марта.

sport.ua

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