Сергей ДАНЫЛИВ: «В Италии будем стремиться получить олимпийские лицензии»

Федерация бокса Украины. Сергей Данылив (в центре)

Женская сборная Украины по боксу 29 января в Конча-Заспе начала подготовку к мартовскому отборочному турниру в Италии, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Главный тренер женской сборной Украины Сергей Данылив эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто будет представлять Украину на этих соревнованиях:

«Если в активе украинской мужской сборной уже есть один олимпийский пропуск, то мои подопечные еще только на пути к признанию. Впереди два отборочных турнира, ближайший, в марте в Италии. Наши представительницы определялись по спортивному принципу на чемпионате Украины в прошлом ноябре во Львове. Речь идет о обладательницах золотых медалей: Татьяне Коб (весовая категория — 50 килограмм), Анастасии Ковальчук (54 кг), Анастасии Молочко (57 кг), Анне Охрей (60кг), Анастасии Черноколенко (66 кг) и Каолине Махно (75 кг).

Сейчас все они находятся в Конча-Заспе, на очереди — спарринги, настроенность — максимальная. Очень хочется, чтобы обошлось без форсмажорных обстоятельств, и все наши сильнейшие боксерки имели возможность выступить на отборочном турнире в Италии».

Напомним, что ранее главный тренер мужской сборной Украины Дмитрий Сосновский рассказал о последних новостях из лагеря главной команды страны.

sport.ua