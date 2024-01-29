Тренер Дюбуа подтвердил неверие в Усика в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Дон Чарльз, тренер британца Даниэля Дюбуа, дал повторный прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Он уверен, что в поединке победит Фьюри, который по праву считается фаворитом будущего противостояния.

«Я никогда не держал свое мнение в секрете. Когда бы меня ни спрашивали об этом, я говорил о явной победе Тайсона в этом поединке. Конечно же, этот бой не будет легким. Сколько у нас не было абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе? 25 лет или около того? Последним абсолютом был сэр Леннокс Льюис.

Это будет тяжелый бой, но я вижу только победу Тайсона. Несмотря на все слухи, это просто бокс. Я думаю, что Фьюри явно победит в этом поединке», – заявил Чарльз.

Ранее Дон Чарльз заявил, что для Тайсона Фьюри встреча в ринге с Александром Усиком тяжелой не будет.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик должны сойтись в ринге 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua