У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина та Александр Усик

Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик в четвертый раз стал отцом.

Сообщается, что у Александра и его жены Екатерины родился ребенок. Девочка Мария появилась на свет с весом ~5 кг и 58 см роста. Жена спортсмена рожала в одном из роддомов Киева. Пара долго скрывала эту беременность.

У Александра и Екатерины уже есть трое детей – Кирилл (10 лет), Михаил (8) и дочь Елизавета (13).

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua