Бокс
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
Чемпион мира в трех весовых категориях американец Шакур Стивенсон выдал порцию критики на новость о том, что WBO санкционировала поединок между чемпионом WBO International в легком весе украинцем Денисом Беринчиком и чемпионом WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете.
«Это отвратительно. Отвратительное дерьмо, мой н###р», – написал Стивенсон в твиттере.
Напомним, бой между Беринчиком и Наваррете состоится за вакантный титул WBO в легком весе.
Вскоре после своего критического поста Шакур Стивенсон заявил, что завершает профессиональную карьеру.