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«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Шакур Стивенсон выдал порцию критики на новость о том, что WBO санкционировала поединок между чемпионом WBO International в легком весе украинцем Денисом Беринчиком и чемпионом WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете.

«Это отвратительно. Отвратительное дерьмо, мой н###р», – написал Стивенсон в твиттере.

Напомним, бой между Беринчиком и Наваррете состоится за вакантный титул WBO в легком весе.

Вскоре после своего критического поста Шакур Стивенсон заявил, что завершает профессиональную карьеру.

sport.ua

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