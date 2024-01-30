«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Шакур Стивенсон выдал порцию критики на новость о том, что WBO санкционировала поединок между чемпионом WBO International в легком весе украинцем Денисом Беринчиком и чемпионом WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете.

«Это отвратительно. Отвратительное дерьмо, мой н###р», – написал Стивенсон в твиттере.

Напомним, бой между Беринчиком и Наваррете состоится за вакантный титул WBO в легком весе.

Вскоре после своего критического поста Шакур Стивенсон заявил, что завершает профессиональную карьеру.

sport.ua