Джошуа заявил о запредельном статусе своего боя с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Энтони Джошуа рассказал о значимости для него будущего поединка с экс-чемпионом UFC в тяделом весе Франсисом Нганну.

«Позвольте мне еще раз напомнить, я не концентрируюсь на поединке с победителем боя Фьюри – Усик. Я буду думать о том, что мой бой за абсолютное чемпионство – это поединок с Нганну, вот какой менталитет у меня должен быть.

Нганну – мой бой за абсолютное чемпионство. Потому что ты хороший боксер настолько, насколько хорош твой последний бой, я очень уважаю Нганну.

Он не будет для меня легкой прогулкой, это будет тяжелый труд. И знаете, что? Я тоже не буду для него легкой прогулкой, как и для любого другого», – признался Джошуа.

Как известно, бой Джошуа с Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде.

Ранее Энтони Джошуа дал прогноз на поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

sport.ua