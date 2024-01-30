Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»

Инстаграм Фрэнка Уоррена. Владимир Кличко и Александр Усик

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен выложил на своей странице в Инстаграме фото украинцев Владимира Кличко и Александра Усика.

«С одним разобрались. Один остался», – подписал фото Уоррен, имея в виду победу Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в 2015 году и предстоящий поединок Фьюри против Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения боя станет Саудовская Аравия.

sport.ua