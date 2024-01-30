МАКГИГАН: «Поединок Фьюри – Усик не сравнится с великими боями в хевивейте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Известный британский тренер и бывший чемпион мира Барри Макгиган не верит, что бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) сможет обеспечить те острые ощущения, которые когда-то гарантировал этот дивизион.

«В наши дни нет того, что было в семидесятые годы. Бой Али против Джо Фрейзера в 1971 году был сенсационным, не говоря уже о «Триллере в Маниле» в 75-м. Они дрались как средневесы. Риддик Боу и Эвандер Холифилд были близки к этому. Возможно, есть и другие. Но не так часто, как мне кажется.

Как бы я ни любил Усика, он старательно избегает разборок. Я не виню его за это. Он технически великолепен, но вы никогда не увидите его в ожесточенной схватке. Фьюри нанес Деонтею Уайлдеру молниеносный удар во втором поединке, но ничего в ответ не последовало. Первый поединок был захватывающим только благодаря удивительному подъему Фьюри с настила, из-за которого бой завершился вничью.

Фьюри против Усика не вернет нас в семидесятые. Это будет техничный поединок. Усик может победить за счет того, что будет прицельно попадать и выходить из зоны поражения. Фьюри может победить, нанося удары джебом и не позволяя сопернику приблизиться. Это может быть увлекательно, но я не вижу трех нокдаунов в первом раунде. Я был бы рад, если бы Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну вышли на бой, но это нелегко сделать в тех весах, в которых выступают современные бойцы», – сказал Макгиган.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua