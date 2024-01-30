Названы следующие соперники Выхриста и Шевадзуцкого

facebook.com/luckypunch.net. Виктор Выхрист

После длительного перерыва, связанного с травмой спины, супертяжеловес Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) должен вернуться на ринг 25 февраля в Висбадене, Германия.

Выхрист встретится с Маркосом Антонио Аумадой (25-12, 20 КО), который известен тем, что нокаутировал ранее непобедимую немецкую звезду Петера Кадиру. Виктор потерпел свое первое поражение в бою с Ленье Перо 12 месяцев назад.

Во втором по значимости бое вечера еще один украинец Игорь Шевадзуцкий (10-1, 8 КО) возвращается в хевивейт после поражения от Мартина Баколе, обладателя первого номера рейтинга WBA, в апреле 2023 года. Шевадзуцкий встретится с непобежденным Эдонисом Беришей (7-0, 6 КО).

«Я счастлив, что Виктор и Игорь возвращаются на ринг. Они оба с нетерпением ждут своих поединков и, конечно, хотят вернуться с победами, чтобы снова драться на высшем уровне», – сказал промоутер боксеров Эрол Джейлан.

sport.ua