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Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком

boxing-social.com. Фьюри/Усик, Джошуа/Нганну

17 февраля Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, и до недавнего времени предполагалось, что после этого будет немедленный матч-реванш. Сообщалось, что проигравший активирует опцию реванша.

Так было до тех пор, пока председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх не заявил на пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку Энтони Джошуа с Фрэнсисом Нганну, что победитель получит шанс на бой за абсолютное чемпионство.

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о поединке и заявил, что «будет вторая глава».

«В этом году на горизонте уже маячат два больших шоу, менее чем через месяц в Эр-Рияде состоится бой, которого ждут все фанаты, самый важный в супертяжелом весе за последние 25 лет, «Ring of Fire». Речь идет о поединке за титул абсолюта, на кону которого стоят все четыре пояса (WBC-WBA-WBO-IBF). Наш чемпион, британец Тайсон Фьюри, встретится с украинцем Александром Усиком 17 февраля этого года. Бой был официально санкционирован, и даже с условием реванша, что бы ни случилось, будет вторая глава этой эпопеи», – заявил Сулейман.

sport.ua

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