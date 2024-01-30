Следить

Бокс

Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри

Ready To Fight. Даррен Шили (крайний справа)

Даррен Шили, спарринг-партнер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, считает, что украинец победит Тайсона Фьюри либо единогласным решением судей по очкам, либо в поздних раундах.

«Я думаю, что у нас, более высоких бойцов, есть преимущество в плане количества ударов и темпа, и это здорово. Но нам также требуется чуть больше времени, чтобы донести удар, потому что у нас такой большой размах рук. Необходимо следить за темпом и количеством ударом, менять ритм и этажи, используя разные удары и углы. Впрочем, с Александром Усиком и любым другим более низким бойцом это может быть сложно, если у него действительно хороший темп.

Возможно, Фьюри хорошо покажет себя, оставаясь на дистанции, но Усику понадобится несколько раундов, чтобы просчитать его как мастер, которым он и является, после чего Александр возьмет верх. Я думаю, что он победит либо в поздних раундах, либо единогласным решением судей. Он лучший в боксе, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. А менее чем через месяц он станет абсолютным чемпионом в хэвивейте», – сказал Шили.

Отметим, что в тренировочном лагере Усика находятся пять спарринг-партнеров, которые помогают нашему боксеру готовиться к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри

Футбол

Рома арендовала защитника РБ Лейпцига

Теннис

«Я уже тогда видел, что он хорошо рассчитывает время для удара», — Новак Джокович вспомнил 14-летнего Янника Синнера

Футбол

Вацко будет работать на Setanta Sports

Автоспорт

Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

Футбол

В НХЛ может появиться клуб из Юты. Когда в лиге появится 33-й клуб и хватит ли на него игроков

Баскетбол

Матч тижня в Суперлізі: переможна серія «Дніпра» стає історичною – але на черзі нове складне випробування

Бокс

«Выиграет раунд». Бывший чемпион дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Футбол

Шахтер просмотрит гамбийского вундеркинда

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема

Автоспорт

Несколько инженеров Red Bull перешли в Ferrari

Хоккей

ФБУ отлучит игроков от баскетбола сроком до двух лет в случае отказа участия в матчах за национальную сборную Украины

Баскетбол

Милуоки Бакс расторгли контракт с главным тренером Гриффином

Автоспорт

AlphaTauri переименована в Visa Cash App RB F1 Team

Теннис

Марта Костюк: «Я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких обстоятельствах»

Хоккей

Прометей одержал волевую победу над Хапоэлем в Еврокубке

Футбол

Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января

Баскетбол

Матч Всіх Зірок НБА 2024. #Respect Edition

Футбол

Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс