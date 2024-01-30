В WBO санкционирован титульный бой Беринчика

WBO. Денис Беринчик

Мировая боксерская организация (WBO) официально уведомила о разрешении на проведение поединка между чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и чемпионом WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете.

Боксеры сразятся за вакантный титул WBO в легком весе.

Сообщается, что у будущих оппонентов есть 15 дней для начала переговоров. Если соглашение за это время не будет достигнуто, то начнется процедура промоутерских торгов.

Напомним, ранее Наваррете перенес операцию на левой руке после боя с Робсоном Консейсао. Ожидалось, что он вернется в ринг не ранее первого квартала 2024 года.

Беринчик свой последний на сегодня поединок провел в вгусте 2023 года. Он выиграл у Энтони Игита единогласным решением судей.

sport.ua