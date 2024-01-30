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Бокс

«Выиграет раунд». Бывший чемпион дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос

Boxingscene. Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи не сомневается в успехе Василия Ломаченко в поединке против Джорджа Камбососа.

«Думаю, Камбосос с трудом выиграет у Ломаченко один раунд или даже не выиграет ни одного. Мне кажется, после этого боя он завершит карьеру».

«Последние бои обеспечили его финансово, поэтому проблем быть не должно. Отдадим ему должное за победу над Тео Лопесом, которая позволила ему потом провести выгодные бои», — сказал Малиньяджи.

Бой состоится 12 мая.

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sport.ua

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