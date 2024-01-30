Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Шакур Стивенсон уведомил о завершении своей карьеры.

«Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое ремесло и помогая следующему поколению стать великими и преследовать свои мечты, но отныне я больше не профессиональный спортсмен», — написал Стивенсон в твиттере.

Шакур Стивенсон в своем последнем бою, который состоялся в ноябре прошлого года, віиграл у доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса и завоевал вакантный титул WBC в легком весе.

26-летний уроженец Нью-Джерси остался непобежденным на профессиональной арене. На его счету 21 победа в 21-м бое.

Ранее ожидалось, что Шакур Стивенсон обязательно сойдется в ринге с Василием Ломаченко, но этот поединок так и не состоялся.

sport.ua