Британский экс-боксер: «Кувыркнули», что Тайсон аж увидел свою же ж**у»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший боксер Джонни Нельсон, который выступал в тяжелом весе, высказался о разговорах про подготовку Тайсона Фьюри к будущему поединку с Александром Усиком. В Британии утверждают, что «Цыганский король» в спарринге побывал то ли в нокдаунах, то ли в нокауте.

«Поговаривают, что его «кувыркнули» во время спарринга. И вроде как не единожды. «Кувыркнули» в прямом смысле этого слова. Так, что он аж увидел свою же ж**у. О чем я думаю, когда слышу все это? Он потерял мотивацию? Или же его настигло время?»

[После боя Фьюри с Франсисом Нганну] я подумал о том, что это была недооценка и неуважение к сопернику. Но вдруг он говорил правду? Вдруг у него реально был хороший лагерь? Вдруг у него просто «ушли» ноги? Я ведь ставил на победу Фьюри над Усиком. Но если Фьюри будет точно таким же, как в бою с Нганну, то его нокаутируют. И тогда это конец. Игра окончена.

Я не просто так использую словосочетание «ушли» ноги. Я просто вспоминаю Тони Беллью в преддверии боя с Дэвидом Хэем. Он ведь сказал тогда, что у Хэя «ушли» ноги. Помню, я еще такой: «Что ты несешь?». И только когда они вышли в ринг, я понял, о чем Тони говорил. Я все же рискну поставить на победу Фьюри. Надеюсь, он победит. Думаю, он просто облажался в предыдущем бою. А по поводу слухов… Надеюсь, это они их сами распускают…», – рассказал Нельсон.

Напомним, бой Усика с Фьюри запланирован на 17 февраля.

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sport.ua