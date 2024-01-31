Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз (28-4, 20 KO) высказался о предстоящем бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я думаю, что Усик победит, он в лучшей форме. Я знаю, что люди немного нападают на него из-за выступления в бою против Даниеля Дюбуа, но я считаю, что Александр был очень, очень хорош. Усик полностью контролировал ситуацию и остановил его.

Усик выведет Фьюри из зоны комфорта, Фьюри – большой парень, у него много веса, и если Усик заставит его работать больше, чем раньше, то это будет тяжелый вечер для Тайсона. Усик настраивается на бой и с каждым раундом нагнетает напряжение. Я думаю, что он находится в лучшей форме, я ставлю против природных габаритов Фьюри и выбираю Усика. Думаю, он выиграет вполне комфортно», – сказал Гроувз.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри.

sport.ua