Джо Джойс предостерег Джошуа перед боем с Нганну

boxing-social.com. Джо Джой / Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в хэвивейте Джо Джойс (15-2, 14 KO) высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Отличный бой, я с нетерпением жду его. Оба умеют наносить тяжелые удары. Я думаю, что с точки зрения стиля Нганну немного неопытен в боксе, а Джошуа в своем последнем бою выглядел лучше, чем в предыдущих.

Энтони бьет очень сильно, так что я думаю, что это будет отличный бой с Нганну, так как Франсис дрался с Фьюри и оформил единственный нокдаун в бою.

Кто победит? Я не знаю, потому что если Нганну нанесет сильный удар и Джошуа не сможет подняться, то все возможно. Это бой 50 на 50», – сказал Джойс.

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее Джошуа заявил о запредельном статусе своего боя с Нганну.

sport.ua